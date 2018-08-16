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Программа Гройсмана "Доступные лекарства" - под угрозой срыва

Киев • УНН

 • 14708 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Инициатива народных депутатов (законопроект № 8591, - ред.) касательно сокращения аптечных учреждений и вмешательства в рыночную конкуренцию аптечного сектора может пагубно отразиться на реализации программы правительства "Доступные лекарства", пишет "Бизнес", передает УНН.

Программа Гройсмана "Доступные лекарства" - под угрозой срыва

Издание отмечает, что законопроект № 8591 имеет целью – ликвидировать аптечный сетевой бизнес в Украине. Для этого документом предлагается ряд ограничений. В частности, сеть аптек, по мнению депутатов, не должна насчитывать более 4 учреждений в рамках одной области, или более 8 аптек, если они будут заниматься производством препаратов.

Сегодня же сетевые аптеки могут насчитывать и 100 и даже более учреждений.

"Выполнив требования народных депутатов, каждая новая (уже не сетевая) аптека будет вынуждена значительно увеличить свою административную нагрузку. Нанять директора, отдельного бухгалтера, ИТ-специалиста и специалиста по качеству. И если сегодня такие кадры обеспечивают работу сразу нескольких десятков аптек в сети. То по новому закону – все эти должности и их содержание лягут на плечи одной аптеки. Чтобы перекрыть нагрузку и не стать убыточной, аптека будет вынуждена поднять цену на препараты. И самое главное – ряд из них более не смогут принимать участие в программе "Доступные лекарства", - пишет "Бизнес".

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Также отмечается, что сегодня при отпуске "доступных лекарств", аптеки, по сути, кредитуют государство.

"Препарат выдается пациенту бесплатно в эту минуту, а государство погашает аптеке его стоимость лишь месяц или более спустя. При необходимости содержать больший штат, аптеки просто не смогут себе позволить помогать правительству обеспечивать населения препаратами по программе "Доступные лекарства". И как только исчезнут точки реализации этой программы - исчезнет и сама программа. Заводы же молниеносно вернут себе прежнюю наценку на лекарства, а значит – утерянную сегодня сверхприбыль", - сказано в статье.

Напомним, что депутаты также предлагают закрыть сотни аптек по Украине.

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