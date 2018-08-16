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Програма Гройсмана "Доступні ліки" - під загрозою зриву

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ініціатива народних депутатів (законопроект № 8591, - ред.) щодо скорочення аптечних установ і втручання в ринкову конкуренцію аптечного сектора може згубно позначитися на реалізації програми уряду "Доступні ліки", пише "Бізнес", передає УНН.

Програма Гройсмана "Доступні ліки" - під загрозою зриву

Видання зазначає, що законопроект № 8591 має на меті - ліквідувати аптечний мережевий бізнес в Україні. Для цього документом пропонується ряд обмежень. Зокрема, мережа аптек, на думку депутатів, не повинна налічувати понад 4 установ в рамках однієї області, або більше 8 аптек, якщо вони будуть займатися виробництвом препаратів.

Сьогодні ж мережеві аптеки можуть нараховувати і 100 і навіть більше установ.

"Виконавши вимоги народних депутатів, кожна нова (вже не мережева) аптека буде змушена значно збільшити своє адміністративне навантаження. Найняти директора, окремого бухгалтера, ІТ-фахівця і фахівця з якості. І якщо сьогодні такі кадри забезпечують роботу відразу декількох десятків аптек в мережі. то за новим законом - всі ці посади і їх зміст ляжуть на плечі однієї аптеки. Щоб перекрити навантаження і не стати збитковою, аптека буде змушена підняти ціну на препарати. і найголовніше - ряд з них більш не зможуть брати участь в програмі "Доступні ліки", - пише "Бізнес".

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Також наголошується, що сьогодні при відпустці "доступних ліків", аптеки, по суті, кредитують державу.

"Препарат видається пацієнту безкоштовно в цю хвилину, а держава погашає аптеці його вартість лише місяць або більше по тому. При необхідності утримувати більший штат, аптеки просто не зможуть собі дозволити допомагати уряду забезпечувати населення препаратами за програмою "Доступні ліки". І як тільки зникнуть точки реалізації цієї програми - зникне і сама програма. Заводи ж блискавично повернуть собі попередню націнку на ліки, а значить - загублений сьогодні надприбуток", - сказано в статті.

Нагадаємо, що депутати також пропонують закрити сотні аптек по Україні.

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