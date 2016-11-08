Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос увеличения финансирования на закупку военной техники

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15 марта, 19:03 • 113055 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160366 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Киев • УНН

 • 7476 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство обороны Украины планирует получить на 500 млн грн больше на закупку вооружения и военной техники. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.

"Нормативно-правовой акт обеспечивает увеличение бюджетного финансирования на закупку вооружения и военной техники ВСУ на 500 млн гривен, а также на 300 млн гривен на ее ремонт и восстановление", - сообщила она.

О.Гаврилюк отметила, что в рамках нормативно-правового обеспечения реформирования правительство Украины подписало подготовленный Минобороны проект распоряжения о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Минобороны на 2016 год. Этим проектом предусматривается передача оборонному ведомству средств, которые были зарезервированы в госбюджете на нужды обороны.

О.Гаврилюк также добавила, что нормативно-правовой акт передадут на согласование в комитет ВР в ближайшее время.

Как сообщает УНН, с начала года утвердили 40 нормативно-правовых актов, которые разработали в Министерстве обороны Украины.

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