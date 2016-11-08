Профільний комітет ВР розгляне питання збільшення фінансування на закупівлю військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство оборони України планує отримати на 500 млн грн більше на закупівлю озброєння та військової техніки. Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Нормативно-правовий акт забезпечує збільшення бюджетного фінансування на закупівлю озброєння та військової техніки ЗСУ на 500 мільйонів гривень, а також на 300 мільйонів гривень на її ремонт та відновлення”, — повідомила вона.
О.Гаврилюк зауважила, що в рамках нормативно-правового забезпечення реформування уряд України підписав підготовлений Міноборони проект розпорядження Про перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених Міноборони на 2016 рік. Цим проектом передбачається передання оборонному відомству коштів, які були зарезервовані в Держбюджеті на потреби оборони.
О.Гаврилюк також додала, що нормативно-правовий акт передадуть на погодження до профільного комітету ВР найближчим часом.
Як повідомляє УНН, з початку року було затверджено 40 нормативно-правових актів, які розробили у Міністерстві оборони України.