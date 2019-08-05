Проект Государственного бюджета на 2020 год на финальной стадии - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Работа Министерства финансов Украины над проектом Государственного бюджета на 2020 год находится на финальном этапе, перед его будущей подачей на рассмотрение новому Кабинету Министров Украины. Об этом на своей странице в сети Facebook написала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.
Маркарова, комментируя результаты выполнения госбюджета за 7 месяцев этого года, отметила что Минфин полностью готов к пиковым выплатам долгов в сентябре.
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"... мы прошли половину года и выводы о выполнении бюджета 2019 года должны влияние не только на 2019, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины. Если коротко: вызовы есть, но все под контролем, до сентября готовы", - написала она.
По ее словам, в ближайшее время Минфин даст отдельную подробную публичную аналитику по дивидендам/ччп госкомпаний и другим показателям, которые отклонились от плана.
Напомним, общий фонд Государственного бюджета в январе-июле 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн.