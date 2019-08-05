У Мінфіні повідомили, скільки Україна має коштів на Єдиному казначейському рахунку

"Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 76,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За даними, які оприлюднив Мінфін, накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці, що дещо пом’якшує виклики, які стоять перед Міністерством фінансів, у сфері управління ліквідністю цього року.

"За прогнозними розрахунками до кінця 2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу потрібно спрямувати в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за номінованими в гривні ОВДП, а решта виплати в іноземній валюті)", - додали у відомстві.

У повідомленні також зазначено, що для вчасного і повного фінансування дефіциту та обслуговування боргу відповідно до Середньострокової стратегії управління держборгом важливим пріоритетом є концесійне (пільгове) фінансування від офіційних кредиторів (ЄС) та МФО (передусім Світовий Банк). Таке фінансування є дешевшим та довшим за ринкові (комерційні) запозичення. Таке фінансування передусім залежить від продовження ефективної співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Держбюджет України у січні-липні зведено з дефіцитом в 1,1 млрд грн.