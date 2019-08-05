В Минфине сообщили, сколько Украина имеет средств на Едином казначейском счету
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счету составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на оперативные данные Госказначейства, передает УНН.
"По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счету составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн", - говорится в сообщении.
По данным, которые обнародовал Минфин, накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов, в области управления ликвидностью этого года.
"По прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн за номинированным в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты в иностранной валюте)", - добавили в ведомстве.
В сообщении также отмечается, что для своевременного и полного финансирования дефицита и обслуживания долга в соответствии с Среднесрочной стратегии управления госдолгом важным приоритетом является концессионное (льготное) финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и МФО (прежде всего Мировой Банк). Такое финансирование является более дешевым и длинным рыночных (коммерческие) заимствования. Такое финансирование прежде всего зависит от продолжения эффективного сотрудничества с МВФ.
Напомним, Госбюджет Украины в январе-июле сведен с дефицитом в 1,1 млрд грн.