В Минфине сообщили, сколько Украина имеет средств на Едином казначейском счету

КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счету составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на оперативные данные Госказначейства, передает УНН.