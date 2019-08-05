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Проект Державного бюджету на 2020 рік на фінальній стадії – Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Робота Міністерства фінансів України над проектом Державного бюджету на 2020 рік перебуває на фінальному етапі, перед його майбутньою подачею на розгляд новому Кабінету Міністрів України. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

Маркарова, коментуючи результати виконання держбюджету за 7 місяців цього року, зазначила що Мінфін повністю готовий до пікових виплат боргів у вересні.

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“...ми пройшли половину року і висновки щодо виконання бюджету 2019 року мають вплив не тільки на 2019, а й на планування Бюджету-2020, яке в Мінфіні входить у фінальну фазу перед його майбутньою подачею на розгляд вже новому Кабінету Міністрів України. Якщо коротко:виклики є, але все під контролем, до вересня готові”, — написала вона.

За її словами, найближчим часом Мінфін дасть окрему детальну публічну аналітику по дивідендам/ччп держкомпаній та іншим показникам, що відхилилися від плану.

Нагадаємо, загальний фонд Державного бюджету у січні-липні 2019 року було виконано із дефіцитом у сумі 1,1 млрд грн.

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