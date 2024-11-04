«Продюсер Майкла Джексона и Фрэнка Синатры": Куинси Джонс ушел из жизни
Киев • УНН
Куинси Джонс, один из самых влиятельных деятелей поп-культуры XX века, ушел из жизни в возрасте 91 года. Продюсер скончался в своем доме в Бел-Эйр в окружении семьи.
Легендарный деятель американской индустрии развлечений Куинси Джонс, который работал с такими звездами, как Фрэнк Синатра, Майкл Джексон и Уилл Смит, ушел из жизни в возрасте 91 года.
Пишет УНН с ссылкой на The Guardian.
Сегодня вечером, с грустью в сердцах, мы вынуждены поделиться новостью об уходе нашего отца и брата, Куинси Джонса. Это огромная потеря для нас, однако мы празднуем его невероятную жизнь и знаем, что больше не будет такого, как он
Его публицист Арнольд Робинсон добавил, что Джонс умер в воскресенье вечером в своем доме в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе в кругу семьи.
Джонс был одной из самых влиятельных фигур поп-культуры XX века, особенно известен своей продюсерской работой над альбомами Off the Wall, Thriller и Bad Майкла Джексона, которые сделали певца легендой. Он также писал музыку для Синатры, Ареты Франклин, Донны Саммер и многих других звезд.
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