Пол Морріссі, культовий кінорежисер і кінематографіст Енді Воргола, помер у віці 86 років

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8300 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 21658 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41902 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78306 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64532 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77671 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93150 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87235 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176014 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101046 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11345 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12032 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13575 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21257 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 6922 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 21645 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176007 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332466 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265946 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41895 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17463 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22631 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28392 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49234 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Пол Морріссі, культовий кінорежисер і кінематографіст Енді Воргола, помер у віці 86 років

Київ • УНН

 • 15597 перегляди

Культовий нью-йоркський режисер Пол Морріссі помер у віці 86 років на Мангеттені. Він був відомий співпрацею з Енді Ворголом та створенням андеграундних фільмів, що зображували маргінальне життя 1960-70-х років.

Пол Морріссі, культовий кінорежисер і кінематографіст Енді Воргола, помер у віці 86 років

Відомий нью-йоркський режисер Пол Морріссі, постійний співавтор візуального художника Енді Воргола у створенні кількох фільмів cinéma vérité у 1960-х і 1970-х роках, помер у понеділок у лікарні на Мангеттені.

Пише УНН із посиланням на Нью-Йорк таймз.

Пол Морріссі, чиї вільні фільми сінема-верите, зняті разом з Енді Ворголом наприкінці 1960-х - на початку 70-х років, захопили нью-йоркський демімонд наркоманів, трансвеститів та хіпстерів і перетворили непоказну стайню акторів-аматорів на андеграундних зірок, помер у понеділок на Манхеттені. Йому було 86 років.

Довідка

Пол Морріссі народився 23 лютого 1938 року на Мангеттені в сім’ї Джозефа та Елеонор Морріссі та виріс у Йонкерсі, штат Нью-Йорк. Він відвідував римо-католицькі школи та вивчав англійську мову в Університеті Фордхем, де в 1955 році отримав ступінь бакалавра та почав створювати 16-міліметрові німі фільми. Його перша спроба, одиночний ролик, показала священика, який відправляє месу на вершині скелі, а потім кидає свого вівтарника через край.

На фронті загинув артист та художник Артур Сніткус11.06.24, 13:29 • 20852 перегляди

Співпраця з Ворголом

Партнерство Морріссі з Ворголом почалося в 1965 році. Співпраця призвела до того, що Морріссі координував рекламне та кіновиробництво на знаменитій Фабриці, мистецькій штаб-квартирі Воргола, до 1973 року.

Протягом цього періоду вони випустили роботи, які ніколи не виходили за межі андеграунду, такі як "Космос" і "My Hustler" (1965), "San Diego Surf" і "Lonesome Cowboys" (1968).

Ці картини висвітлювали маргінальних персонажів, таких як наркомани та молоді люди з вулиці.

Зірка "Рятувальників Малібу" Майкл Ньюман помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона23.10.24, 15:39 • 14694 перегляди

У цей час Морріссі також відкрив групу The Velvet Underground, очолювану співаком Лу Рідом. Також Морріссі став співзасновником журналу Interview, що зміцнив вплив на поп-культуру.

Помер Джеффрі Кейпс: легенда британського спорту, двічі визнаний найсильнішою людиною у світі24.10.24, 12:48 • 15310 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Мангеттен
Нью-Йорк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00