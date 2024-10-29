Пол Морріссі, культовий кінорежисер і кінематографіст Енді Воргола, помер у віці 86 років
Київ • УНН
Культовий нью-йоркський режисер Пол Морріссі помер у віці 86 років на Мангеттені. Він був відомий співпрацею з Енді Ворголом та створенням андеграундних фільмів, що зображували маргінальне життя 1960-70-х років.
Відомий нью-йоркський режисер Пол Морріссі, постійний співавтор візуального художника Енді Воргола у створенні кількох фільмів cinéma vérité у 1960-х і 1970-х роках, помер у понеділок у лікарні на Мангеттені.
Пише УНН із посиланням на Нью-Йорк таймз.
Пол Морріссі, чиї вільні фільми сінема-верите, зняті разом з Енді Ворголом наприкінці 1960-х - на початку 70-х років, захопили нью-йоркський демімонд наркоманів, трансвеститів та хіпстерів і перетворили непоказну стайню акторів-аматорів на андеграундних зірок, помер у понеділок на Манхеттені. Йому було 86 років.
Довідка
Пол Морріссі народився 23 лютого 1938 року на Мангеттені в сім’ї Джозефа та Елеонор Морріссі та виріс у Йонкерсі, штат Нью-Йорк. Він відвідував римо-католицькі школи та вивчав англійську мову в Університеті Фордхем, де в 1955 році отримав ступінь бакалавра та почав створювати 16-міліметрові німі фільми. Його перша спроба, одиночний ролик, показала священика, який відправляє месу на вершині скелі, а потім кидає свого вівтарника через край.
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Співпраця з Ворголом
Партнерство Морріссі з Ворголом почалося в 1965 році. Співпраця призвела до того, що Морріссі координував рекламне та кіновиробництво на знаменитій Фабриці, мистецькій штаб-квартирі Воргола, до 1973 року.
Протягом цього періоду вони випустили роботи, які ніколи не виходили за межі андеграунду, такі як "Космос" і "My Hustler" (1965), "San Diego Surf" і "Lonesome Cowboys" (1968).
Ці картини висвітлювали маргінальних персонажів, таких як наркомани та молоді люди з вулиці.
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У цей час Морріссі також відкрив групу The Velvet Underground, очолювану співаком Лу Рідом. Також Морріссі став співзасновником журналу Interview, що зміцнив вплив на поп-культуру.
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