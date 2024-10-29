Пол Моррисси, культовый кинорежиссер и кинематографист Энди Уорхола, умер в возрасте 86 лет
Киев • УНН
Культовый нью-йоркский режиссер Пол Моррисси умер в возрасте 86 лет на Манхэттене. Он был известен сотрудничеством с Энди Уорхолом и созданием андеграундных фильмов, изображавших маргинальную жизнь 1960-70-х годов.
Известный нью-йоркский режиссер Пол Моррисси, постоянный соавтор визуального художника Энди Уорхола в создании нескольких фильмов cinéma vérité в 1960-х и 1970-х годах, умер в понедельник в больнице на Манхэттене.
Пишет УНН со ссылкой на Нью-Йорк таймс.
Пол Моррисси, чьи свободные фильмы синема-верите, снятые вместе с Энди Уорхолом в конце 1960-х - начале 70-х годов, захватили нью-йоркский демимонд наркоманов, трансвеститов и хипстеров и превратили невзрачную конюшню актеров-любителей в андеграундных звезд, умер в понедельник на Манхэттене. Ему было 86 лет.
Справка
Пол Моррисси родился 23 февраля 1938 года на Манхэттене в семье Джозефа и Элеонор Моррисси и вырос в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Он посещал римско-католические школы и изучал английский язык в Университете Фордхэма, где в 1955 году получил степень бакалавра и начал создавать 16-миллиметровые немые фильмы. Его первая попытка, одиночный ролик, показала священника, который отправляет мессу на вершине скалы, а затем бросает своего алтарника через край.
Сотрудничество с Уорхолом
Партнерство Моррисси с Уорхолом началось в 1965 году. Сотрудничество привело к тому, что Моррисси координировал рекламное и кинопроизводство на знаменитой Фабрике, художественной штаб-квартире Уорхола, до 1973 года.
В течение этого периода они выпустили работы, которые никогда не выходили за пределы андеграунда, такие как "Космос" и "My Hustler" (1965), "San Diego Surf" и "Lonesome Cowboys" (1968). Эти картины освещали маргинальных персонажей, таких как наркоманы и молодые люди с улицы.
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В это время Моррисси также открыл группу The Velvet Underground, возглавляемую певцом Лу Ридом. Также Моррисси стал соучредителем журнала Interview, что укрепило влияние на поп-культуру.
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