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"Продажа" должности министра за 200 тыс. долл: волынский "масон" предстанет перед судом

"Продажа" должности министра за 200 тыс. долл: волынский "масон" предстанет перед судом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по делу в отношении волынского "масона", которого подозревают в "продаже" должности в Кабинете министров Украины за 200 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской прокуратуры.

"Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении жителем Луцка мошенничества и законченного покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчину задержали 3 июля 2020 года на Волыни во время получения средств - 200 тыс. долларов.

Сообщается, что в такую сумму мошенник, который щеголял принадлежностью к "масонам" и знакомствами среди политической элиты Украины и деловых кругов, оценил свое содействие в назначении гражданина на должность министра Кабинета министров Украины.

Следствие установило также, что в мае 2016 года он "продал" две высоких должности за 285 тыс. долларов.

"Вскоре обвиняемый в совершении этих преступлений мужчина предстанет перед судом", отмечается в сообщении.

Напомним, суд заключил под стражу волынского "масона", который за 200 тыс. долларов обещал должность в Кабинете министров Украины, с альтернативой внесения залога.

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