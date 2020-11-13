"Продаж" посади міністра за 200 тис. дол: волинський "масон" постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт у справі стосовно волинського "масона", якого підозрюють у "продажі" посади у Кабінеті міністрів України за 200 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської прокуратури.
“Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення жителем Луцька шахрайства та закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чоловіка затримали 3 липня 2020 року на Волині під час одержання коштів — 200 тис. доларів.
Повідомляється, що у таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до “масонів” та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету міністрів України.
Слідство встановило також, що у травні 2016 року він “продав” ще дві високих посади за 285 тис. доларів.
“Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів чоловік постане перед судом”, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, суд взяв під варту волинського “масона”, який за 200 тисяч доларів обіцяв посаду у Кабінеті міністрів України, з альтернативою внесення застави.