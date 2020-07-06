Суд арештував волинського "масона", який "продавав" посаду міністра за 200 тис. дол
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Суд взяв під варту волинського “масона”, який за 200 тисяч доларів обіцяв посаду у Кабінеті Міністрів України, з альтернативою внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
“Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 мільйон 261 тисяча гривень. Підозрюваному може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, шахрай з Волині, який “продавав” посаду міністра за 200 тис. доларів, написав заяву на вступ до “групи Масонів” і представлявся від імені британської організації “Група Ротшильда”.
Як повідомлялося, на Волині викрили чоловіка на “продажі” посади міністра за 200 тис. доларів.