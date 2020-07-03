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Шахрай, який “продавав” посаду міністра, написав заяву на вступ до "Масонської ложі" - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Шахрай з Волині, який “продавав” посаду міністра за 200 тис. доларів, написав заяву на вступ до “групи Масонів” і представлявся від імені британської організації “Група Ротшильда”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Засновник та голова Луцької міської організації однієї із політичних партій налагодив злочинну схему вимагання коштів за нібито допомогу у призначенні на керівні посади у вищих органах державної влади України. Чоловік представлявся від імені британської організації “Групи Ротшильда”, застосовував психологічні маніпуляції та легко входив у довіру до потерпілих”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на схемі йому вдалося заробити понад 1,5 млн доларів США.

“Серед вилученого: заява потерпілого про вступ до закритої “групи Масонів”, перстень “печатка Масонів” і, власне, грошові кошти”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині викрили чоловіка на “продажі” посади міністра за 200 тис. доларів.

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