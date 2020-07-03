Мошенник, который "продавал" пост министра, написал заявление на вступление в "Масонскую ложу" - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Мошенник из Волыни, который "продавал" должность министра за 200 тыс. долларов, написал заявление на вступление в "группу Масонов" и представлялся от имени британской организации "Группа Ротшильда". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Основатель и глава Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины. Мужчина представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на схеме ему удалось заработать более 1,5 млн долларов США.
"Среди изъятого: заявление потерпевшего о вступлении в закрытую "группу Масонов", перстень "печать Масонов" и, собственно, денежные средства", - указано в сообщении.
Напомним, на Волыни разоблачили мужчину на "продаже" должности министра за 200 тыс. долларов.