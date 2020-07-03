На Волині викрили чоловіка на “продажі” посади міністра за 200 тис. доларів

“... викрито чоловіка, який, обіцяючи посприяти у призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тис. дол. США (ч. 4 ст. 190 КК України). Його затримано під час отримання коштів. За даними слідства, раніше цей же громадянин "продав" ще одну посаду в уряді України за 150 тис. дол. США”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, "оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців", оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тис. дол. США.

Вказано, що тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, ексбанкір за 25 тис. доларів "продавав" посаду начальника управління у Нацбанку.



