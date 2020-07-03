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На Волыни разоблачили мужчину на "продаже" должности министра за 200 тыс. долларов

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области разоблачили мошенника, который за 200 тыс. долл. США обещал посодействовать в назначении гражданина на должность министра Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"... разоблачен мужчина, который, обещая посодействовать в назначении гражданина на должность министра Кабинета министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тыс. долл. США (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Его задержали во время получения средств. По данным следствия, ранее этот же гражданин "продал" еще одну должность в правительстве Украины за 150 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проверяют информацию о возможной причастности мужчины к обману других лиц, "поскольку таким образом он планировал сформировать команду из десяти будущих членов правительства", оценив свое содействие каждому из них в 200-300 тыс. долл. США.

Указано, что продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, экс-банкир за 25 тыс. долларов "продавал" должность начальника управления в Нацбанке.

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