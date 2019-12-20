Проблемы с обменом: десятки людей не хотят возвращаться в ОРДЛО

"Стало известно о дополнительных сложностях, возникших при подготовке к обмену удерживаемыми между Украиной и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать непризнанным республикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Теперь предстоит проверить, действительно ли их отказ является добровольным", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что в обмене "всех на всех" отказались участвовать около сорока человек, содержащихся в Украине.

"Среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в так называемых "ЛДНР" считают, что это право людей, не идти на обмен. Главное, чтобы это решение было принято самостоятельно. Именно это должен проверять координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

Напомним, украинская сторона сообщила, почему не получилось договориться об обмене в Минске.