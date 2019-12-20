Проблеми з обміном: десятки людей не хочуть повертатися в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Серед списків утримуваних осіб, яких Україна збирається відправити на обмін з ОРДЛО, є десятки людей, які не хочуть, щоб їх обміняли, і вони повернулися в невизнані "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на "Комерсант".
"Стало відомо про додаткові складнощі, що виникли при підготовці до обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР". Кілька десятків людей, яких Київ готувався передати невизнаним республікам, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків. Тепер потрібно перевірити, чи дійсно їх відмова є добровільною", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що в обміні "всіх на всіх" відмовилися брати участь близько сорока осіб, які утримуються в Україні.
"Серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в непідконтрольні Києву райони Донбасу, так і ті, хто бажає відбути призначене покарання і тим самим закрити питання кримінального переслідування в Україні", - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що в так званих "ЛДНР" вважають, що це право людей, не йти на обмін. Головне, щоб це рішення було прийнято самостійно. Саме це повинен перевіряти координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш.
Нагадаємо, українська сторона повідомила, чому не вийшло домовитися про обмін в Мінську.