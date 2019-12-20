Проблеми з обміном: десятки людей не хочуть повертатися в ОРДЛО

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Серед списків утримуваних осіб, яких Україна збирається відправити на обмін з ОРДЛО, є десятки людей, які не хочуть, щоб їх обміняли, і вони повернулися в невизнані "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на "Комерсант".