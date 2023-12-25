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Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 14:46  •  13449 просмотра

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Папа Франциск осудил торговлю оружием и подчеркнул необходимость мира, обращая внимание на войну рф в Украине, а также конфликты и войны в других регионах, и призывая сосредоточиться на спасении жизни, а не на прибыли.

Папа Римский Франциск в нынешнем рождественском послании в этом году упомянул о войнах в Украине и Израиле. В призывах к миру, он не объяснил, как можно остановить агрессора, хотя  выступил против наращивания вооружений.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Vatican News.

Война - это бесцельный путь, поражение без победителя, безумие без оправданий. Но чтобы сказать "нет" войне, надо сказать "нет" оружию. Ведь если человек с неустойчивым и раненым сердцем обнаружит в руках орудия смерти, рано или поздно он ими воспользуется. И как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут? Сегодня, как и во времена Ирода, козни зла, противостоящие Божественному свету, движутся в тени лицемерия и сокрытия: сколько же вооруженных убийств происходит в оглушительной тишине, без многих! Люди, которым нужно не оружие, а хлеб, которые борются за существование и призывают к миру, не знают, сколько государственных денег выделяется на вооружение. А ведь они должны знать! Пусть об этом говорят, пусть об этом пишут, чтобы были известны интересы и доходы, которые дергают за ниточки войн

- заявил Папа Римский.

Далее он направил мысль "к населению страждущей Сирии, а также к также к населению Йемена", вспомнил о "дорогом народе Ливана", вознеся молитву "чтобы он смог как можно быстрее вернуть себе политическую и социальную стабильность".

В Священном Писании Князь мира противопоставлен "князю мира сего" (Ин 12,31), который, сея смерть, действует против Господа, "жизнелюбца". Мы видим его действие в Вифлееме, когда после рождения Спасителя происходит избиение невинных младенцев. Как же много в мире расправ над невинными: в утробе матери, на путях людей, которые отчаялись в поисках надежды, в жизни множества детей, чьи ранние годы опустошены войной. Они - маленькие Иисусы настоящего, чье детство разрушено войной, искалечено войнами

- сказал Папа Франциск.

Дополнение

Папа Римский Франциск в рождественском послании этого года молил о мире для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании

Папа Франциск осудил торговлю оружием и подчеркнул необходимость мира, обращая внимание на войну рф в Украине, а также конфликты и войны в других регионах, и призывая сосредоточиться на спасении жизни, а не на прибыли.

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