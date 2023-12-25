Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании

Папа Римский Франциск в нынешнем рождественском послании в этом году упомянул о войнах в Украине и Израиле. В призывах к миру, он не объяснил, как можно остановить агрессора, хотя выступил против наращивания вооружений.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Vatican News.

Война - это бесцельный путь, поражение без победителя, безумие без оправданий. Но чтобы сказать "нет" войне, надо сказать "нет" оружию. Ведь если человек с неустойчивым и раненым сердцем обнаружит в руках орудия смерти, рано или поздно он ими воспользуется. И как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут? Сегодня, как и во времена Ирода, козни зла, противостоящие Божественному свету, движутся в тени лицемерия и сокрытия: сколько же вооруженных убийств происходит в оглушительной тишине, без многих! Люди, которым нужно не оружие, а хлеб, которые борются за существование и призывают к миру, не знают, сколько государственных денег выделяется на вооружение. А ведь они должны знать! Пусть об этом говорят, пусть об этом пишут, чтобы были известны интересы и доходы, которые дергают за ниточки войн