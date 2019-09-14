Пристайко рассказал, при каких условиях на востоке Украины появятся миротворцы ООН

"Миротворческая операция, для текущего украинского правительства, это нечто, к чему мы обратимся, но в самом конце. Мы стремимся сделать честную попытку выполнить то, что обещали мы, или наши предыдущие правительства. Если все провалится, тогда нам нужно будет положиться на миротворческую операцию, мы попросим международное сообщество помочь с этим, и тогда мы постараемся как-то пересилить российскую готовность или отсутствие готовности реально ввести эту миротворческую операцию в любой форме, которую мы можем себе представить", - сказал министр.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к запуску международной миссии ООН на Донбасс, но хотел бы видеть ее на российско-украинской границе.