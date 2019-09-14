Пристайко розповів, за яких умов на сході України з'являться миротворці ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Миротворча операція ООН – це те, до чого вдастся український уряд у разі, якщо інші варіанти досягти миру проваляться. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
"Миротворча операція, для поточного українського уряду, це дещо, до чого ми вдамося, але в самому кінці. Ми намагаємось зробити чесну спробу виконати те, що пообіцяли ми, або наші попередні уряди. Якщо все провалиться, тоді нам потрібно буде покластися на миротворчу операцію, ми попросимо міжнародну спільноту допомогти з цим, і тоді ми намагатимемось якось пересилити російську готовність чи відсутність готовності реально запровадити цю миротворчу операцію у будь-якій формі, яку ми можемо собі уявити", - сказав міністр.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що обережно ставиться до запуску міжнародної місії ООН на Донбас, але хотів би бачити її на українсько-російському кордоні.