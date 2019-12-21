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Пристайко объяснил выгоды от нового режима пересечения границы с Россией

Пристайко объяснил выгоды от нового режима пересечения границы с Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Начиная с 1 марта 2020 года, порядок выезда в РФ будет усовершенствован с помощью внедрения пересечения границы по заграничным паспортом: будет меньше очередей, быстрее контроль, надежнее путешествие. Об этом заявил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает УНН.

По словам министра, поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. "Потеря старой аналоговой "книги"- это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", заявил глава МИД.

Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем, подытожил Пристайко.

Напомним, украинцы с 1 марта смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.

Пересечение границы с Россией по заграничному паспорту для граждан Украины будет означать приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии.

Украинские Национальные Новости

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