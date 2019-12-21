Пристайко пояснив вигоди від нового режиму перетину кордону з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Починаючи з 1 березня 2020 року, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено за допомогою впровадження перетину кордону за закордонним паспортом: буде менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Про це заявив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє УНН.
За словами міністра, поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. "Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів", заявив очільник МЗС.
Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим, підсумував Пристайко.
Нагадаємо, українці з 1 березня зможуть виїжджати до Росії лише за закордонними паспортами.
Перетин кордону з Росією по закордонному паспорту для громадян України означатиме призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії.