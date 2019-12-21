Пристайко пояснив вигоди від нового режиму перетину кордону з Росією

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Починаючи з 1 березня 2020 року, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено за допомогою впровадження перетину кордону за закордонним паспортом: буде менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Про це заявив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє УНН.