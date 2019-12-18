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Українці з 1 березня зможуть виїжджати до Росії лише за закордонними паспортами

Київ • УНН

 • 19625 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українці з 1 березня зможуть виїжджати з України до Росії лише за закордонними паспортами. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час засідання уряду у Telegram-каналі, передає УНН.

"Закордонний паспорт для виїзду з України в РФ. З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", - зазначив Гончарук.

Очільник уряду зауважив, що зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

"При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження", - додав він.

Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість заборонити їздити українцям в РФ за внутрішніми паспортами.

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