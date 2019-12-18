Зміна процедури в’їзду до РФ призведе до призупинення угод з нею – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Перетин кордону з Росією по закордонному паспорту для громадян України означатиме призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресі. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Гончарук нагадав, що з 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься по закордонному паспорту. При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.
"Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років", - написав
За його словами, окрім цього, це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для кожного нашого громадянина, адже для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.
Нагадаємо, українці з 1 березня зможуть виїжджати з України до Росії лише за закордонними паспортами.
Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість заборонити їздити українцям в РФ за внутрішніми паспортами.