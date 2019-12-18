Зміна процедури в’їзду до РФ призведе до призупинення угод з нею – Гончарук

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Перетин кордону з Росією по закордонному паспорту для громадян України означатиме призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресі. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.