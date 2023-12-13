"Пришло время для ЕС открыть свои двери и интегрировать Украину"- премьер Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что надеется на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до окончания шестимесячного ротационного председательства его страны в Совете ЕС 31 декабря. Об этом он сказал в среду, накануне саммита ЕС, сообщает TVP World, пишет УНН.

Я начал председательство Испании с поездки в Киев и надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении в ЕС с этой страной теперь, когда известен отчёт Европейской комиссии - сказал Санчес на пленарном заседании Европарламента.

Санчес добавил, что "пришло время для ЕС открыть свои двери и интегрировать Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита ЕС заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор Владимир Путин на него повлиял.