Прекращение всех пассажирских перевозок: в МИД дали советы украинцам за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел дали советы украинцам, которые на данный момнт находятся за границей и не могут вернуться из-за прекращения всех пассажирских перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручения министра иностранных дел развернуть программу "Защита". Посольства и генеральные консульства во всем мире будут предоставлять вам, гражданам Украины, поддержку", - сказано в сообщении.
В рамках поддержки они будут:
-
- решать вопрос просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в другой стране;
-
- сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан в случае их нарушения;
-
- информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;
-
- информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и тому подобное;
-
- консультировать по решению бытовых вопросов и охраны вашего здоровья (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.);
-
- разрабатывать с местной властью и бизнесом, готовыми помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т.д.) тех наших граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;
-
- налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.
-
В МИД призывают оставаться на связи с посольством или консульством в стране, где вы "застряли".
"Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах вашего пребывания", - добавляется в сообщении.
Напомним, как ожидается, до конца пятниц 27 марта будет закрыто государственную границу Украины и прекращены все пассажирские перевозки.