Прекращение всех пассажирских перевозок: в МИД дали советы украинцам за рубежом

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел дали советы украинцам, которые на данный момнт находятся за границей и не могут вернуться из-за прекращения всех пассажирских перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.