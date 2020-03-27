Припинення усіх пасажирських перевезень: у МЗС дали поради українцям за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ дали поради українцям, які наразі перебувають за кордоном та не можуть повернутися через припинення всіх пасажирських перевезень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“Закордонні дипломатичні установи України отримали доручення міністра закордонних справ розгорнути програму "Захист“. посольства та генеральні консульства в усьому світі надаватимуть вам, громадянам України, підтримку”, — сказано у повідомленні.
У межах підтримки вони:
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- вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;
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- співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;
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- інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;
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- інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;
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- консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);
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- опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;
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- налагоджуватимуть зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.
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У МЗС закликають залишатися на зв’язку з посольством або консульством у країні, де ви “застрягли”.
"Повідомте дипломатам про те, якої саме допомоги ви потребуєте. Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали “Захист у (назва міста/країни)” у соціальних мережах і месенджерах, які працюють у країнах вашого перебування", — додається у повідомленні.
Нагадаємо, як очікується, до кінця п’ятниці 27 березня буде закрито державний кордон України і припинено всі пасажирські перевезення.