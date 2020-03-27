Припинення усіх пасажирських перевезень: у МЗС дали поради українцям за кордоном

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ дали поради українцям, які наразі перебувають за кордоном та не можуть повернутися через припинення всіх пасажирських перевезень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.