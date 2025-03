Принц Уильям и Кейт Миддлтон сходили с детьми в театр

"Школа закончилась и маленьких принцев увезли родители на традиционное британское праздничное развлечение в пятницу. Мама Кейт Миддлтон и папа Принц Уильям показали взволнованном Джорджу (7 лет), Шарлотте (5 лет) и Луису (2 года) представление в лондонском Палладиуме", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что Луи был одет в синюю шерстяную куртку от Amaia, тогда как Шарлотта - в серо-голубое платье в клетку, а Джордж - в красно-синий свитер и брюки.

"Внутри принц Уильям произнес речь. Луис сидел на коленях у Кейт во время шоу. Королевская чета носила маски, сидя со своими детьми в Королевской ложе, а также встречались с важнейшими работниками, которые были специальными гостями на благотворительной спектакле", - указано в сообщении.

Отмечается, что пятничный спектакль "Pantoland at the Palladium" проходил по строгим правилам из-за COVID-19.

Указано, что спектакль был благотворительным, и на нем присутствовали работники учреждений здравоохранения полиции, скорой, а также учителя и работники критической инфраструктуры.

As the Cambridge family arrived, they were greeted by jugglers & elves from @LondonPalladium Pantoland show. Kate is wearing a gorgeous (& v festive) Alessandra Rich dress. Love how confident Louis is! pic.twitter.com/rbkWEkLWUg

- Emily Andrews (@byEmilyAndrews) December 11, 2020

Напомним, принц Уильям признался, что в апреле перенес COVID-19.