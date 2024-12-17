Отключения света возвращаются: сколько очередей и когда будут выключать
Киев • УНН
Укрэнерго анонсировало "пол очереди" отключений света для населения с 7:00 до 20:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов от российских атак в ноябре-декабре.
Украинцев завтра снова ждут отключения света. Однако в Укрэнерго отмечают, что будет действовать только "пол очереди", передает УНН.
Завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей:
07:00 - 20:00 - пол очереди отключений
Для промышленности и бизнеса:
07:00 - 20:00 - применение графиков ограничения мощности
"Причина ограничений - повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре", - сообщили в компании.
В Укрэнерго добавили, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.
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