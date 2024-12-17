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Отключения света возвращаются: сколько очередей и когда будут выключать

Отключения света возвращаются: сколько очередей и когда будут выключать

Киев  •  УНН

 • 4313 просмотра

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Укрэнерго анонсировало "пол очереди" отключений света для населения с 7:00 до 20:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов от российских атак в ноябре-декабре.

Украинцев завтра снова ждут отключения света. Однако в Укрэнерго отмечают, что будет действовать только "пол очереди", передает УНН.

Завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей:

07:00 - 20:00 - пол очереди отключений

Для промышленности и бизнеса:

07:00 - 20:00 - применение графиков ограничения мощности

"Причина ограничений - повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре", - сообщили в компании.

В Укрэнерго добавили, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. 

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет16 дек. 2024, 20:14 • 50824 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
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