Отключения света возвращаются: сколько очередей и когда будут выключать

Украинцев завтра снова ждут отключения света. Однако в Укрэнерго отмечают, что будет действовать только "пол очереди", передает УНН.

Завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей:

07:00 - 20:00 - пол очереди отключений

Для промышленности и бизнеса:

07:00 - 20:00 - применение графиков ограничения мощности

"Причина ограничений - повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре", - сообщили в компании.

В Укрэнерго добавили, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет