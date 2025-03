Принц Вільям і Кейт Міддлтон сходили з дітьми до театру

“Школа скінчилась і маленьких королевичів відвезли батьки на традиційну британську святкову розвагу у п’ятницю. Мама Кейт Міддлтон і тато Принц Вільям показали схвильованому Джорджу (7 років), Шарлотті (5 років) і Луїсу (2 роки) виставу у лондонському Палладіумі”, - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що Луї був одягнений у синю вовняну куртку від Amaia, тоді як Шарлотта - у сіро-блакитну сукню в клітинку, а Джордж - у червоно-синій светр та штани.

“Всередині принц Вільям виголосив промову. Луїс сидів на колінах у Кейт під час шоу. Королівське подружжя носило маски, сидячи зі своїми дітьми в Королівській ложі, а також зустрічалося з найважливішими працівниками, які були спеціальними гостями на благодійній виставі”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що п’ятнична вистава “Pantoland at the Palladium” проходила за суворими правилами через COVID-19.

Вказано, що вистава була благодійною, і на ній були присутні працівники закладів охорони здоров’я поліції, швидкої, а також вчителі і працівники критичної інфраструктури.

As the Cambridge family arrived, they were greeted by jugglers & elves from @LondonPalladium Pantoland show. Kate is wearing a gorgeous (& v festive)Alessandra Rich dress. Love how confident Louis is! pic.twitter.com/rbkWEkLWUg

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) December 11, 2020

Нагадаємо, принц Вільям зізнався, що у квітні перехворів на COVID-19.