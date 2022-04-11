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Оккупанты принудительно вывезли 26 детей из Мариуполя в рф и "ДНР": начато расследование

Киев • УНН

 • 100081 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты принудительно эвакуировали в "ДНР" и россию 26 детей, по этому факту начато расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Оккупанты принудительно вывезли 26 детей из Мариуполя в рф и "ДНР": начато расследование

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года вооруженные силы рф под предлогом эвакуации принудительно вывезли на временно оккупированную территорию псевдореспублики "ДНР" 12 несовершеннолетних пациентов Областного детского костно-туберкулезного центра Мариуполя.

Еще 14 детей — воспитанников двух детских домов семейного типа — вместе с тремя приемными родителями российские оккупанты незаконно перевезли из Мариуполя в ростовскую область рф.

Такие противоправные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и военным преступлением.

Добавим 

В соответствии со ст. 49 Женевской конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. 85 дополнительного протокола (I) к конвенции от 1977 года, запрещено, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию людей с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

Напомним

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людили Денисовой, российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. детей.

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