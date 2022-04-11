Окупанти примусово вивезли 26 дітей з Маріуполя до рф та "ДНР": розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти примусово евакуювали до "ДНР" та росії 26 дітей, за цим фактом розпочато розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, у березні 2022 року збройні сили рф під приводом евакуації примусово вивезли на тимчасово окуповану територію псевдореспубліки "ДНР" 12 неповнолітніх пацієнтів Обласного дитячого кістково-туберкульозного центру Маріуполя.
Ще 14 дітей — вихованців двох дитячих будинків сімейного типу — разом із трьома прийомними батьками російські окупанти незаконно перевезли з Маріуполя до ростовської області рф.
Такі протиправні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.
Додамо
Відповідно до ст. 49 Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 85 додаткового протоколу (І) до конвенції від 1977 року, заборонено, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.
Нагадаємо
За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людили Денісової, російські окупанти примусово вивезли з України до рф понад 121 тис. дітей.