Пограничники задержали россиянина, который планировал присоединиться к боевикам на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Пограничники, которые выполняют задачи в составе операции Объединенных сил, за нарушение государственной границы Украины задержали гражданина РФ, который собирался присоединиться к боевикам на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.
Так, пограничный наряд от отдела "Марковка", по информации участкового инспектора пограничной службы, задержал неизвестного человека неподалеку с. Марковка. Мужчина незаконно пересек границу с РФ в Украину и имел при себе военный билет.
Отмечается, что во время фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ из города Воронеж.
Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в тюрьмах на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами.
По словам россиянина стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР" и вступить в незаконные вооруженные формирования, чтобы "воевать за Россию против США".
Пограничники привлекли россиянина к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина с базы Интерпола.