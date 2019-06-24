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Пограничники задержали россиянина, который планировал присоединиться к боевикам на Донбассе

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Пограничники, которые выполняют задачи в составе операции Объединенных сил, за нарушение государственной границы Украины задержали гражданина РФ, который собирался присоединиться к боевикам на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.

Пограничники задержали россиянина, который планировал присоединиться к боевикам на Донбассе

Так, пограничный наряд от отдела "Марковка", по информации участкового инспектора пограничной службы, задержал неизвестного человека неподалеку с. Марковка. Мужчина незаконно пересек границу с РФ в Украину и имел при себе военный билет.

Отмечается, что во время фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ из города Воронеж.

Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в тюрьмах на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами.

По словам россиянина стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР" и вступить в незаконные вооруженные формирования, чтобы "воевать за Россию против США".

Пограничники привлекли россиянина к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина с базы Интерпола.

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