Прикордонники затримали росіянина, який планував приєднатися до бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Прикордонники, які виконують завдання у складі операції Об’єднаних сил, за порушення державного кордону України затримали громадянина РФ, який збирався приєднатися до бойовиків на Донбасі. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби, передає УНН.
Так, прикордонний наряд від відділу "Марківка", за інформацією дільничного інспектора прикордонної служби, затримав невідому особу неподалік с. Марківка. Чоловік незаконно перетнув кордон з РФ в Україну та мав при собі військовий квиток.
Зазначається, що під час фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що чоловік є 40-річним громадянином РФ з міста Вороніж.
Правопорушник розповів, що неодноразово відбував покарання у в’язницях на території РФ за злочини, пов’язані з крадіжками та грабежами.
Зі слів росіянина стало відомо, що нещодавно у нього виник конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом, тому він вирішив потрапити на територію так званої "ЛНР" та вступити до незаконних збройних формувань, щоб "воювати за Росію проти США".
Прикордонники притягнули росіянина до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина з бази Інтерполу.