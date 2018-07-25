Пограничники зафиксировали массовый "побег" диких кабанов за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Государственная пограничная служба Литвы опубликовала видео, снятое на границе с Белоруссией, как около сотни диких кабанов перебегают из одной страны в другую. Соответствующее видео Госпогранслужба страны опубликовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что видео снято в районе Свенчан.
"Попытайтесь подсчитать, какое количество кабанов зафиксировано на видео. Первые 5 победителей получат в подарок воздушные шары", - написали пограничники.
Отметим, что неконтролируемую миграцию диких кабанов, эксперты называют одной из основных причин распространения африканской чумы свиней. Кабаны являются основным переносчиком этой болезни.
Сегодня АЧС зафиксировано в Литве, Белоруссии и Украине.
Убытки от эпидемии исчисляются миллионами долларов. С целью борьбы с ней некоторые страны инициируют строительство ограждений вдоль своих государственных границ.
Напомним, что вспышки АЧС в Украине привели к резкому увеличению импорта нидерландской и бразильской свинины.
"С начала года мы увеличили показатели импорта уже в девять раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается и на цене сала для украинцев", - пояснил депутат Тригубенко добавив, что все это происходит на фоне отсутствия в государстве (более года) профильного министра агрополитики.