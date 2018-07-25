Прикордонники зафіксували масову "втечу" диких кабанів за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Державна прикордонна служба Литви опублікувала відео, зняте на кордоні з Білоруссю, як близько сотні диких кабанів перебігають з однієї країни в іншу. Відповідне відео Держприкордонслужба країни опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що відео знято в районі Свенчан.
"Спробуйте підрахувати, скільки кабанів зафіксовано на відео. Перші 5 переможців отримають в подарунок повітряні кулі", - написали прикордонники.
Відзначимо, що неконтрольовану міграцію диких кабанів, експерти називають однією з основних причин поширення африканської чуми свиней. Кабани є основним переносником цієї хвороби.
Сьогодні АЧС зафіксовано в Литві, Білорусії та Україні.
Збитки від епідемії обчислюються мільйонами доларів. З метою боротьби з нею деякі країни ініціюють будівництво огорож уздовж своїх державних кордонів.
Нагадаємо, що спалахи АЧС в Україні призвели до різкого збільшення імпорту нідерландської і бразильської свинини.
"З початку року ми збільшили показники імпорту вже в дев'ять разів (у порівнянні з даними минулого року). Звичайно, така тенденція позначається і на ціні сала для українців", - пояснив депутат Тригубенко додавши, що все це відбувається на тлі відсутності в державі (більше року) профільного міністра агрополітики.