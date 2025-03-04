Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковской области обеспокоены последствиями новой постановления Кабинета Министров, которое регулирует работу фармацевтического рынка. По словам руководителей громад, новые требования могут привести к массовому закрытию аптек, особенно в населенных пунктах, расположенных вблизи государственной границы. Громады уже получают предупреждения о возможном прекращении работы аптечных пунктов, что поставит под угрозу доступ людей к жизненно необходимым медикаментам, пишет УНН.

Больше всего пострадают жители прифронтовых сел и поселков, где аптеки работают в сверхсложных условиях, часто под обстрелами. Из-за постоянных вражеских атак аптечные пункты часто получают повреждения и их нужно восстанавливать. Есть случаи, когда такое восстановление происходило до десятка раз.

Для десятков тысяч людей, которые, несмотря на полномасштабное вторжение, остаются на прифронтовых территориях, аптеки являются единственным источником лекарств. Из-за возможного закрытия особенно тяжело придется пожилым и маломобильным людям, которые не имеют возможности поехать в другой населенный пункт для получения медицинской помощи.

В Дергачевской громаде остро встал вопрос обеспечения лекарствами





Дергачевская громада Харьковской области, которая расположена в прифронтовой зоне, уже ощущает последствия сложной ситуации. По словам главы громады Вячеслава Задоренко, в городе Дергачи сейчас работает шесть аптек. Также в городе есть больница, которая предоставляет бесплатные медикаменты, но не все лекарства, необходимые местным жителям, там есть в наличии. В селах, расположенных ближе к границе с РФ, ситуация еще сложнее - там работает только по одной аптеке на населенный пункт.

В громаде сейчас проживает около 30 тысяч человек, большинство из которых люди пожилого возраста. Поэтому, по словам Задоренко, для них дополнительно еще работают мобильные аптеки, которые обеспечивают доступность лекарств маломобильному населению. Местные власти обеспокоены из-за нового регулирования работы фармрынка, которое может привести к исчезновению аптечных пунктов и мобильных аптек.

Конечно, это будет очень болезненный вопрос именно для людей, которые остались в громаде. Учитывая, в каких условиях, очень тяжелых, приходится работать нашим аптекарям, то, конечно, этот вопрос для нас очень важен... Поэтому, считаю, что это решение (постановление КМУ №168 по ценам на лекарственные средства - ред.) не взвешенное относительно наших прифронтовых громад - отметил Вячеслав Задоренко в комментарии УНН.

Он добавил, что местные власти уже получили предупреждение от аптек о том, что из-за нового регулирования фармацевтического рынка они будут вынуждены прекратить свою работу. В связи с этим громады обратились к главе Харьковского района с просьбой поднять этот вопрос на государственном уровне.

Кроме того, Дергачевская громада готовит соответствующее обращение в Минздрав с просьбой пересмотреть изменения в регулирование фармрынка, которые вступили в силу.

"Будем обращаться с письмом в Министерство здравоохранения по поводу того, чтобы пересмотреть позицию... Ждем принятия решения в пользу людей и громады", - отметил Задоренко.

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Председатель Золочевской громады: "Если закроются аптеки, это будет социальный взрыв"

С подобной проблемой сталкивается и Золочевская громада Харьковской области. Ее председатель Виктор Коваленко подтвердил УНН, что уже также получал предупреждение о возможном закрытии аптек из-за новых требований Кабмина.

Меня уже предупреждали об этом и даже письмо прислали по этому поводу. Если это произойдет, для нас это будет очень-очень трудно. У нас действует социальная аптека, которая выезжает и работает в старостинских округах нашей пограничной громады. Это очень важно, ведь люди могут получить социальные лекарства или приобрести то, что им нужно. Эта аптека обслуживает пять округов, где сосредоточено много переселенцев, и густонаселенных районов, таких как Феськи и Довжик - рассказал Коваленко.

Кроме мобильной аптеки, в громаде работают только два стационарных аптечных пункта в Золочеве.

"Если будут они закрыты, то мы останемся без аптек. Вообще. Я просто констатирую факт. Я не обсуждаю решение", - отметил глава Золочевской громады.





Он добавил, что громада обратилась по этому поводу к народному депутату Украины Алексею Красову, который представляет их округ, чтобы он помог решить этот вопрос на уровне центральной власти.

Если ситуация не изменится, громада вынуждена будет вернуться к практике 2022 года, когда в начале полномасштабного вторжения старосты собирали заявки на лекарства местных жителей, ездили в Харьков, покупали медикаменты и развозили их по селам.

"Если вообще аптеки не будет в громаде, это будет социальный взрыв... Это будет крайне негативно. Потому что есть лекарства, которые критически важны для хронических больных", - подчеркнул глава громады.

Мобильные аптеки тоже могут прекратить работу

Председатель Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов в комментарии УНН также подтвердил, что владельцы аптечных сетей разослали прифронтовым громадам письма о возможном закрытии аптек после вступления в силу новых правил регулирования фармацевтического рынка.

У нас владельцы сетей разослали письма по громадам, на администрацию, что должны быть закрыты эти аптеки, потому что они не будут прибыльные из-за вступления в силу как раз этого постановления (КМУ - ред.) - сказал Усов.

По его словам, сейчас в подчинении Харьковского района находится 15 громад, часть из которых являются прифронтовыми. Аптечные пункты работают не во всех населенных пунктах. Поэтому доступ к медикаментам там обеспечивают мобильные аптеки, которые доезжают в эти населенные пункты.

Усов добавил, что в письме владельцы аптечных сетей сообщили, что в связи с новыми регулированиями, работа мобильных аптек также может прекратиться.

"Мобильные аптеки, они же также дотационные, они не смогут работать. Это не о заработке. Это более социальный проект, который направлен на доступность лекарств, на заказ людей к своему семейному врачу, там они получают доступные лекарства", - подчеркнул председатель РГА.

Отдельно Усов отметил сложную ситуацию в Слатино, где отсутствует и отделение "Укрпочты", а "Новая почта" работает в ограниченном режиме. Люди могут получать лекарства только в местной аптеке, однако в случае ее закрытия им придется ехать в Дергачи, если и там аптечный пункт не прекратит свою работу.

По его словам, расстояние до Дергачей - 15 километров. Однако транспортное сообщение проблематично: электропоезд ходит 5 раз в сутки, остальные - это только попутки или собственный транспорт.

Поэтому, стоит отметить, что закрытие аптек в прифронтовых громадах Харьковщины из-за нового регулирования фармрынка может привести к критической нехватке медикаментов, особенно для пожилых людей и жителей отдаленных сел. Руководители громад уже бьют тревогу и обращаются к Правительству с требованием пересмотреть постановление, ведь его последствия могут оставить тысячи людей без доступа к жизненно необходимым лекарствам. Если ситуация не изменится, жители прифронтовых громад окажутся в ситуации, которая может создать дополнительные риски для жизни и здоровья населения.