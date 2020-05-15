Причиной следующей мировой пандемии может стать вирус из Амазонии - ученый

Так, 38-летний Лапола, который изучает, как человеческая деятельность изменит будущие экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонии происходят те же процессы, что ранее спровоцировали вспышку коронавируса в китайской провинции Хубэй.

"Амазонка - это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу", - сказал он.

По его мнению, подобные закономерности можно наблюдать с распространением ВИЧ, лихорадкой Эбола и лихорадкой денге - "всех вирусов, которые возникли или распространяются в огромных масштабах из-за экологического дисбаланса".

К настоящему времени большинство таких вспышек было сосредоточено в Южной Азии и Африке, часто связанных с определенными видами летучих мышей.

Но огромное биоразнообразия Амазонки может сделать регион "крупнейшим в мире пулом коронавирусов", сказал он, имея в виду коронавирусы в целом, а не те, что вызвали нынешнюю пандемию.

"Это еще одна причина не использовать Амазонию нерационально, как сейчас... Нам нужно заново изобрести отношения между обществом и тропическим лесом", - считает ученый.

В противном случае мир столкнется с новыми вспышками - "очень сложным процессом, который трудно предсказать", сказал он.

Как сообщалось в УНН, согласно данным ученых, новый коронавирус, который привел к пандемии в 2020 году, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавший глобальный кризис в области здравоохранения.