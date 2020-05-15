Причиною наступної світової пандемії може стати вірус з Амазонії - вчений

Так, 38-річний Лапола, який вивчає, як людська діяльність змінить майбутні екосистеми тропічних лісів, каже, що в Амазонії відбуваються ті ж процеси, що раніше спровокували спалах коронавірусу у китайській провінції Хубей.

"Амазонка - це величезний резервуар вірусів. Нам краще не випробовувати свою удачу", - сказав він.

На його думку, подібні закономірності можна спостерігати з поширенням ВІЛ, лихоманкою Ебола і лихоманкою денге - "всіх вірусів, які виникли або поширюються у величезних масштабах через екологічний дисбаланс".

До теперішнього часу більшість таких спалахів було зосереджено у Південній Азії і Африці, часто пов'язаних з певними видами кажанів.

Але величезне біорізноманіття Амазонки може зробити регіон "найбільшим в світі пулом коронавірусів", сказав він, маючи на увазі коронавіруси в цілому, а не ті, що спричинили нинішню пандемію.

"Це ще одна причина не використовувати Амазонію нераціонально, як зараз... Нам потрібно заново винайти відносини між нашим суспільством і тропічним лісом", - вважає вчений.

В іншому випадку світ зіткнеться з новими спалахами - "дуже складним процесом, який важко передбачити", сказав він.

Як повідомлялося в УНН, згідно з даними вчених, новий коронавірус, який призвів до пандемії у 2020 році, міг спокійно поширюватися серед людей протягом багатьох років або навіть десятиліть до раптового спалаху, що викликав глобальну кризу в галузі охорони здоров'я.