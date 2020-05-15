Причиною наступної світової пандемії може стати вірус з Амазонії - вчений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Наступна пандемія може розпочатися у тропічних лісах Амазонії. Про це попереджає бразильський еколог Девід Лапола, який вважає, що людське вторгнення у місця проживання тварин - ймовірна причина спалаху коронавірусу, а у Амазонії стрімко зростає загроза нової пандемії через необмежену вирубку лісів, передає УНН із посиланням на AFP.
Так, 38-річний Лапола, який вивчає, як людська діяльність змінить майбутні екосистеми тропічних лісів, каже, що в Амазонії відбуваються ті ж процеси, що раніше спровокували спалах коронавірусу у китайській провінції Хубей.
"Амазонка - це величезний резервуар вірусів. Нам краще не випробовувати свою удачу", - сказав він.
На його думку, подібні закономірності можна спостерігати з поширенням ВІЛ, лихоманкою Ебола і лихоманкою денге - "всіх вірусів, які виникли або поширюються у величезних масштабах через екологічний дисбаланс".
До теперішнього часу більшість таких спалахів було зосереджено у Південній Азії і Африці, часто пов'язаних з певними видами кажанів.
Але величезне біорізноманіття Амазонки може зробити регіон "найбільшим в світі пулом коронавірусів", сказав він, маючи на увазі коронавіруси в цілому, а не ті, що спричинили нинішню пандемію.
"Це ще одна причина не використовувати Амазонію нераціонально, як зараз... Нам потрібно заново винайти відносини між нашим суспільством і тропічним лісом", - вважає вчений.
В іншому випадку світ зіткнеться з новими спалахами - "дуже складним процесом, який важко передбачити", сказав він.
Як повідомлялося в УНН, згідно з даними вчених, новий коронавірус, який призвів до пандемії у 2020 році, міг спокійно поширюватися серед людей протягом багатьох років або навіть десятиліть до раптового спалаху, що викликав глобальну кризу в галузі охорони здоров'я.