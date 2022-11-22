В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан россии, беларуси и Украины.
СНБО предложили наложить санкции на 3000 человек из ВПК рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики предложила Совету национальной безопасности и обороны Украины внести в список санкций 3000 человек из военно-промышленного комплекса россии. Об этом идет речь на сайте Министерства экономики, передает УНН.
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"Сегодня мы имеем пакет из более 3000 физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства государства-террориста. А фактически – более 3000 человек, непосредственно причастных к убийствам украинцев. И работа не прекращается – продолжается подготовка еще одного пакета относительно российского ВПК", – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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