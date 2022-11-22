СНБО предложили наложить санкции на 3000 человек из ВПК рф

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"Сегодня мы имеем пакет из более 3000 физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства государства-террориста. А фактически – более 3000 человек, непосредственно причастных к убийствам украинцев. И работа не прекращается – продолжается подготовка еще одного пакета относительно российского ВПК", – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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