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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 74812 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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РНБО запропонували накласти санкції на 3000 осіб з ВПК рф

РНБО запропонували накласти санкції на 3000 осіб з ВПК рф

Київ • УНН

 • 372182 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики запропонувала Раді національної безпеки та оборони України внести у список санкцій 3000 осіб з військово-промислового комплексу росії. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні ми маємо пакет з понад 3000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста. А фактично – понад 3000 осіб, безпосередньо причетних до вбивств українців. І робота не припиняється – триває підготовка ще одного пакету щодо російського ВПК", – повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб – громадян росії, білорусі та України. 

Українські Національні Новини

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