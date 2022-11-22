РНБО запропонували накласти санкції на 3000 осіб з ВПК рф

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"Сьогодні ми маємо пакет з понад 3000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста. А фактично – понад 3000 осіб, безпосередньо причетних до вбивств українців. І робота не припиняється – триває підготовка ще одного пакету щодо російського ВПК", – повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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