В Хмельницком в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадал мужчина 1978 года рождения, который получил ожоги и был госпитализирован.
В Хмельницком произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире, мужчина которой получил ожоги и был доставлен в больницу. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
22 июня в Хмельницком произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Романа Шухевича. Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" после полудня. На место происшествия сразу выехала дежурная стража чрезвычайников.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа из бытового газового баллона. Житель квартиры, мужчина 1978 года рождения, получил ожоги. Сейчас его госпитализировали в Хмельницкую областную больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств взрыва.
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