У Хмельницькому під час вибуху газу в квартирі постраждав чоловік
Київ • УНН
У Хмельницькому в квартирі стався вибух газоповітряної суміші, в результаті чого постраждав чоловік 1978 року народження, який отримав опіки і був госпіталізований.
У Хмельницькому стався вибух газоповітряної суміші в квартирі, чоловік якої отримав опіки і був доставлений до лікарні. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
22 червня у Хмельницькому стався вибух газоповітряної суміші в квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Романа Шухевича. Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" після полудня. На місце події відразу виїхала чергова варта надзвичайників.
За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу з побутового газового балона. Мешканець квартири, чоловік 1978 року народження, отримав опіки. Наразі його госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні для надання медичної допомоги.
Правоохоронні органи розпочали розслідування щодо обставин вибуху.
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