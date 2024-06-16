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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Хмельницькому було ліквідовано масштабну пожежу в житловому будинку

Київ • УНН

 • 26954 перегляди

У Хмельницькому на даху житлового будинку виникла пожежа площею 180 квадратних метрів, але 22 рятувальники загасили її без постраждалих.

У Хмельницькому було ліквідовано масштабну пожежу в житловому будинку

У Хмельницькому спалахнув дах житлового будинку. Пожежу було ліквідовано без постраждалих. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

15 червня у Хмельницькому на вулиці Сонячна сталася пожежа в житловому будинку. За інформацією, що надійшла до Служби порятунку, власник будинку повідомив про загоряння даху.

На момент прибуття рятувальників площа вогню становила 180 квадратних метрів, існувала загроза його поширення на інші частини будівлі.

У лічені хвилини на місце пригоди прибули 22 рятувальники з 6 одиницями пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Гасіння проводилося з різних напрямків, щоб уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Зусиллями рятувальників вдалося здолати полум'я та залишити інші житлові приміщення неушкодженими.

Травмованих внаслідок пожежі не було зафіксовано. Імовірною причиною виникнення загоряння вважають коротке замикання електромережі.

У Хмельницькому сталася пожежа у багатоповерхівці: врятовані двоє дітей27.03.24, 10:14 • 24614 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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