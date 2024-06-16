В Хмельницком вспыхнула крыша жилого дома. Пожар был ликвидирован без пострадавших. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

15 июня в Хмельницком на улице Солнечная произошел пожар в жилом доме. По информации, поступившей в Службу спасения, владелец дома сообщил о возгорании крыши.

На момент прибытия спасателей площадь огня составляла 180 квадратных метров, существовала угроза его распространения на другие части здания.

В считанные минуты на место происшествия прибыли 22 спасателя с 6 единицами пожарно-спасательной и специальной техники. Тушение проводилось с разных направлений, чтобы избежать распространения огня на соседние здания. Усилиями спасателей удалось преодолеть пламя и оставить другие жилые помещения неповрежденными.

Травмированных в результате пожара не было зафиксировано. Вероятной причиной возникновения возгорания считают короткое замыкание электросети.

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