В Хмельницком на крыше жилого дома возник пожар площадью 180 квадратных метров, но 22 спасатели потушили его без пострадавших.
В Хмельницком вспыхнула крыша жилого дома. Пожар был ликвидирован без пострадавших. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
15 июня в Хмельницком на улице Солнечная произошел пожар в жилом доме. По информации, поступившей в Службу спасения, владелец дома сообщил о возгорании крыши.
На момент прибытия спасателей площадь огня составляла 180 квадратных метров, существовала угроза его распространения на другие части здания.
В считанные минуты на место происшествия прибыли 22 спасателя с 6 единицами пожарно-спасательной и специальной техники. Тушение проводилось с разных направлений, чтобы избежать распространения огня на соседние здания. Усилиями спасателей удалось преодолеть пламя и оставить другие жилые помещения неповрежденными.
Травмированных в результате пожара не было зафиксировано. Вероятной причиной возникновения возгорания считают короткое замыкание электросети.
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