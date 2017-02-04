Президент освободил от должностей 10 глав РГА и назначил двух новых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко назначил двух новых глав районных государственных администраций и освободил 10 глав. С одним из уволенных он поспорил во время брифинга в Одессе, передает УНН со ссылкой на сайт Администрации президента.
Так, президент соответствующими указами освободил таких губернаторов:
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- Селихова Павла Ивановича с должности главы Новомосковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
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- Семененко Сергея Григорьевича с должности председателя Томаковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
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- Маринича Владимира Александровича с должности председателя Константиновской районной государственной администрации Донецкой области;
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- Франчука Дмитрия Ивановича с должности председателя Захаровской районной государственной администрации Одесской области;
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- Стойкову Валентину Филипповну с должности председателя Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
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- Наталуха Дмитрия Андреевича с должности главы Лиманской районной государственной администрации Одесской области;
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- Гавриша Владимира Львовича с должности председателя Окнянськой районной государственной администрации Одесской области;
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- Бойко Тараса Орестовича с должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области;
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- Загорулько Анну Ивановну от должности председателя Каланчакской районной государственной администрации Херсонской области;
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- Куницына Владимира Николаевича от должности председателя Коропской районной государственной администрации Черниговской области.
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И назначил на должность новых глав:
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- Ерохина Александра Сергеевича головой Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области;
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- Солтановскую Наталью Ивановну председателем Новотроицкой районной государственной администрации Херсонской области.
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