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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент освободил от должностей 10 глав РГА и назначил двух новых

Киев • УНН

 • 24036 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко назначил двух новых глав районных государственных администраций и освободил 10 глав. С одним из уволенных он поспорил во время брифинга в Одессе, передает УНН со ссылкой на сайт Администрации президента.

Президент освободил от должностей 10 глав РГА и назначил двух новых

Так, президент соответствующими указами освободил таких губернаторов:

  • Селихова Павла Ивановича с должности главы Новомосковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • Семененко Сергея Григорьевича с должности председателя Томаковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • Маринича Владимира Александровича с должности председателя Константиновской районной государственной администрации Донецкой области;
  • Франчука Дмитрия Ивановича с должности председателя Захаровской районной государственной администрации Одесской области;
  • Стойкову Валентину Филипповну с должности председателя Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
  • Наталуха Дмитрия Андреевича с должности главы Лиманской районной государственной администрации Одесской области;
  • Гавриша Владимира Львовича с должности председателя Окнянськой районной государственной администрации Одесской области;
  • Бойко Тараса Орестовича с должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области;
  • Загорулько Анну Ивановну от должности председателя Каланчакской районной государственной администрации Херсонской области;
  • Куницына Владимира Николаевича от должности председателя Коропской районной государственной администрации Черниговской области.

И назначил на должность новых глав:

  • Ерохина Александра Сергеевича головой Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области;
  • Солтановскую Наталью Ивановну председателем Новотроицкой районной государственной администрации Херсонской области.

 

Украинские Национальные Новости

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