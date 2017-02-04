Президент освободил от должностей 10 глав РГА и назначил двух новых

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко назначил двух новых глав районных государственных администраций и освободил 10 глав. С одним из уволенных он поспорил во время брифинга в Одессе, передает УНН со ссылкой на сайт Администрации президента.