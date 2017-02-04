Президент звільнив з посад 10 голів РДА та призначив двох нових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив десятьох голів районних державних адміністрацій та призначив двох нових, із яким він посперечався під час брифінгу в Одесі, передає УНН з посиланням на сайт Адміністрації президента.
Так, президент відповідними указами звільнив таких голів ОДА:
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- Селіхова Павла Івановича з посади голови Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
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- Семененка Сергія Григоровича з посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
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- Маринича Володимира Олександровича з посади голови Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області;
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- Франчука Дмитра Івановича з посади голови Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;
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- Стойкову Валентину Пилипівну з посади голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області;
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- Наталуху Дмитра Андрійовича з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області;
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- Гавриша Володимира Львовича з посади голови Окнянської районної державної адміністрації Одеської області;
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- Бойка Тараса Орестовича з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області;
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- Загорулько Ганну Іванівну з посади голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області;
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- Куніцина Володимира Миколайовича з посади голови Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.
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Та призначив на посаду нових голів:
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- Єрохіна Олександра Сергійовича головою Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області;
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- Солтановську Наталію Іванівну головою Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області.
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